«Северный поток-2» дошел до Швеции

В экономической зоне Швеции началась укладка труб газопровода «Северный поток-2» судном Solitaire, который пройдет по дну Балтийского моря.

34 тысячи труб будут храниться в порту Карсхамн, а работы продлятся до лета 2019 года. Администрация порта дополнительно наняла более 110 рабочих, пишет издание Aftonbladet.

Ранее стало известно, что судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало укладывать трубы «Северного потока-2» в экономической зоне Финляндии. Строительство газопровода в Финском заливе началось в начале сентября, сообщила компания-оператор трубопровода Nord Stream AG. Укладкой занималось то же судно Solitaire, которое направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции, чтобы начать укладку 510 км труб.

В компании добавили, что на данный момент уложено 370 километров «Северного потока-2».

В настоящее время на строительство газопровода дали согласие четыре из пяти стран, через воды которых пройдут сдвоенные трубопроводы, заявили в Nord Stream AG.

Против строительства «Северного потока-2» выступают Украина, Польша и США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно призывал Германию отказаться от сотрудничества по этой линии с Россией.

Напомним, проект строительства трубопровода «Северный поток-2» предподагает прокладку двух ниток газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Завершение строительства запланировано на конец 2019 года.