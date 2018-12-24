Россияне назвали ключевые события уходящего года

Россияне назвали главные события 2018 года.

Практически половина жителей страны - 47% - заявили, что открытие Крымского моста стало одним из главных событий уходящего года. Кроме того, в тройку лидеров также вошли пенсионная реформа (46%) и выборы президента РФ (37%).

По данным опроса, проведенного специалистами «Левада-центра», россияне считают важными событиями проведение в стране чемпионата мира по футболу и крупный пожар, разгоревшийся в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Большинство жителей страны заявили, что 2018 год дался им труднее, чем предыдущий, однако вместе с тем он был более удачным.