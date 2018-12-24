Обновление iOS отключает iPhone от сотовой сети

Пользователи iPhone по всему миру заявили о проблемах с сотовой связью. По их словам, неполадки начались после того, как компания Apple обновила операционную систему iOS до версии 12.1.2, передает издание Forbes.

На перебои со связью жалуются пользователи из стран Европы, Азии, Северной Америки и Южной Америки. Чаще всего, отмечает издание, с проблемами сталкиваются жители Соединенных штатов и Индии.

Представители Apple, в свою очередь, посоветовали пользователям перезагрузить гаджеты и обновить настройки сотового оператора, но, судя по ответам пользователей, это не помогает.

