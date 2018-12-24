Российская актриса умерла на 32-м году жизни после тяжелой болезни

Двадцать третьего декабря в возрасте 31 год скончалась российская актриса театра и кино Галина Тихонова. Как сообщает SakhaLife, причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.

Тихонова родилась в селе Табага Мегино-Кангаласского района Якутии в 1987 году. С 2010 года она служила в «Театре Олонхо». Актриса играла в постановках «Олох Долгуннара», «Эрбэхчэй Бэргэн» и «Ырыа – хоhоон».

На экранах Тихонова дебютировала в 2011 году. Она снялась в таких кинолентах, как «Белый ягель», «Дорога», «Заблудившиеся», «Счастье», «Мой убийца», «Ага» и «Чувак».

За роль в фильме «Мой убийца» актриса получила приз IV Якутского Международного кинофестиваля. Роль в киноленте «Белый ягель» принесла ей премию XXIV Китайского фестиваля «Золотой петух и Сто цветов».