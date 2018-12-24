В российских школах появятся новые должности

В школах России вводятся две новые должности – старший и ведущий учитель. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

По поручению главы государства в России создается Национальная система учительского роста, которая предполагает не только горизонтальную, но и вертикальную карьеру педагога. При этом останутся и первая, и высшая категории, и статус заслуженного учителя.

Новая должность «старший учитель» предполагает координацию работы других педагогов, сопровождение и разработку индивидуальных образовательных траекторий для учеников. Занять эту позицию можно будет только после пяти лет работы в школе и получения первой или высшей категории.

«Ведущий учитель» - это наставник молодых педагогов. К этой должности требования еще выше – десять лет стажа и высшая квалификационная категория. «Ведущий учитель» будет помогать молодым профессионалам освоиться в профессии, включая психологов, дефектологов и социальных педагогов.

Васильева отметила, что «ведущий учитель» должен иметь возможность творчески подойти к воспитанию молодых кадров, иметь время для вдумчивых бесед и передачи опыта. Министр отметила необходимость возврата системы наставничества в школы.