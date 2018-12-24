Причину возникновения отверстия в «Союзе» установят после материаловедческой экспертизы

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов заявил, что точные причины возникновения дыры в отсеке корабля «Союз МС-09» будут обнародованы после окончания проверки соответствующими органами.

«Компетентные органы проведут соответствующую материаловедческую экспертизу, и только после этого можно будет однозначно говорить о природе и времени происхождения этого отверстия», - заявил он в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко сумели выполнить стоящую перед ними задачу – получить и доставить на Землю материалы, которые соседствовали с отверстием с внешней стороны корабля и которые обеспечивали герметичность корабля.

Помимо этого, экипаж локализовал утечку и сумел полностью восстановить функционал корабля.

Ранее вернувшийся в МКС космонавт назвал неправдой догадки пользователей соцсетей о причине возникновения отверстия в корабле «Союз МС-09».

Напомним, экипаж «Союза» вернулся на Землю 20 декабря, совершив посадку в 147 километрах юго-восточнее города Жезкаган в Казахстане.