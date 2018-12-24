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Провалившегося под лед отца трехлетнего мальчика, в одиночку вышедшего из леса, ищут спасатели

Александра Арсентьева
13:32 24.12.2018
К поискам привлечены семь спасателей и три единицы техники.
Фото: МЧС РФ

Спасатели Хабаровского края продолжают поиски мужчины, который предположительно провалился на снегоходе под лед, в Комсомольском районе Хабаровского края. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе МЧС РФ по Хабаровскому краю.

«За последние двое суток сотрудниками МЧС России вместе с полицейскими проведено обследование реки. Выпилено порядка 12 майн на общей площади 1200 квадратных метров. Проведен визуальный осмотр акватории реки. Поиски результатов не дали, из-за высокой скорости течения реки Гур проведение водолазных работ не представляется возможным», - рассказали в МЧС.

В настоящее время работы продолжаются, к поискам привлечены семь человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что 20 декабря житель села Кенай забрал своего сына из детского сада и поехал с ним на реку, чтобы разработать маршрут на предстоящую рыбалку. В трех километрах от населенного пункта в лесу мужчина высадил мальчика, а сам на снегоходе отправился дальше и провалился под лед.

Ребенок шел по следу снегохода, но потом пошел в противоположную от села сторону. К счастью, в это время с лесозаготовительного предприятия возвращался один из жителей населенного пункта - он заметил мальчика и привез его домой. Ребенок преодолел почти три километра пути. У него поднялась высокая температура, теперь он находится на лечении дома.

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