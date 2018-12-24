В России предложили запретить выпуск подарочных карт

В России предложили ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой обратилась в ФАС и Росфинмониторинг Национальная платежная ассоциация.

Люди не смогут дарить подарочные карты, которые выпускают магазины. Для передачи их третьим лицам нужно будет, чтобы ритейлеры сотрудничали с банками.

Такое предложение внесено для того, чтобы снизить риск использования карт мошенниками: сегодня с их помощью можно обналичить до одного миллиона рублей, пишут «Известия».

В пресс-службе ФАС изданию сообщили, что «подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя».

Банк России, в свою очередь, прокомментировал данную информацию и заявил, что не планирует ограничивать выпуск магазинами подарочных пластиковых сертификатов.