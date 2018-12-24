Вернувшийся с МКС космонавт опроверг слухи о причине возникновения отверстия в «Союзе»

Вернувшийся с МКС космонавт Сергей Прокопьев заявил, что большинство сообщений, распространенных в Интернете о причине возникновения отверстия в корабле «Союз МС-09» являются ничем не подтвержденными слухами.

«Хочу всех уверить, все, что пишут в социальных сетях, практически все неправда, и не надо так плохо думать об экипаже. Все у нас прекрасно», - сообщил он во время пресс-конференции, состоявшейся после полета.

Прокопьев добавил, что точная причина возникновения дыры будет установлена после окончания проверки следственными органами.

Космонавт также поведал, что после обнаружения разгерметизации экипаж действовал слаженно и профессионально.

«Мы очень здорово взаимодействовали в процессе выхода из этой нештатной ситуации. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться», - отметил Прокопьев.

Напомним, 20 декабря аппарат космического корабля «Союз МС-09», на борту которого находились три члена экипажа Международной космической станции, совершил посадку в 147 километрах юго-восточнее города Жезкаган в Казахстане.