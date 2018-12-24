Космическое метро: новые станции метрополитена оформят в футуристическом стиле

Две станции Большой кольцевой линии метро на юго-западе Москвы оформят в футуристическом стиле. «Зюзино» и «Калужская» войдут в состав участка «Каховская» - «Улица Новаторов». Их открытие запланировано на 2020 год.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что эти станции будут выполнены в сером, серебристом и стальном оттенках, характерных для футуризма. Также внутри метрополитена будут установлены ассиметричные многоуровневые 3D-потолки со встроенными неоновыми и светодиодными светильниками.

Станция «Калужская» внутри будет похожа на каюту космического корабля. Подвесной объемный потолок будет создавать у пассажиров ощущение непрерывного движения, напоминающее Млечный Путь.

На такое дизайнерское решение создателей вдохновила история города Калуги. В нем жил знаменитый основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. Цветовое оформление будет выполнено в серых, черных и оранжевых цветах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.