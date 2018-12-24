В Госдуме предложили полис ОСАГО привязывать к водителю

Группа депутатов Госдумы вынесла на рассмотрение коллег законопроект, который может дать возможность владельцу автомобиля при оформлении ОСАГО делать выбор - оформлять страховку на транспортное средство (как это происходит сейчас) или на водителя. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.

Один из членов инициативной группы отметил, что на размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будут влиять только его возраст, стаж и аварийность.

Если предложение будет принято, от этого выиграют автовладельцы, которые имеют несколько машин одной и той же категории и назначения. А при наличии доверенности с согласия или в присутствии собственника иного ТС той же категории водитель сможет управлять автомобилем без дополнительного внесения в какой-либо страховой полис.

Логика депутатского предложения понятна: если человек, страхуя свою гражданскую ответственность, которая может наступить при управлении автомобиля, часто использует две или более машин, он переплачивает значительную сумму денег страховым компаниям – так как владелец по закону обязан быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждое используемое им транспортное средство.

При этом имеются семьи («домохозяйства»), у которых во владении находится одна машина, которой пользуются несколько человек, и заключение с каждым из членов семьи отдельного договора ОСАГО для управления этим транспортным средством также приводит к необоснованным дополнительным расходам. Депутаты полагают, что у владельцев авто должен быть выбор: платить за страховку по правилам, которые существуют, или по второму варианту - в зависимости от того, кому как выгоднее.