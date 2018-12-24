Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что прибудет в Москву после того, как российская сторона освободит украинских моряков, арестованных пограничниками после инцидента в Керченском проливе.

«Мы все призываем Россию сделать это как жест доброй воли... В идеале - к Рождеству», - добавил он во время интервью телеканалу «1+1».

Волкер отметил, что намеревается посетить Россию уже в 2019 году.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу с Россией и осуществили ряд опасных маневров. Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по Республике Крым, корабли не реагировали на предупреждения пограничников, после чего все моряки украинского флота были задержаны.

По данному факту возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы.