Канатная дорога в «Лужниках» станет платной с 25 декабря

Московская канатная дорога «Лужники» – Воробьевы горы станет платной начиная с 25 декабря. Бесплатный период продлится до 24 числа включительно.

За период с 27 ноября 2018 года канатная дорога перевезла более 200 тысяч человек.

Теперь проезд по канатной дороге в одну сторону в будние дни будет стоить 400 рублей, а туда и обратно – 700. В выходные цена будет выше на 100 рублей соответственно.

Оплатить поездку можно будет картой «Тройка». В ближайшем будущем будет запущена возможность купить билет онлайн, сообщается на сайте спортивного комплекса «Воробьевы горы».

Московская канатная дорога работает ежедневно с 12.00 до 20.00. Она соединяет спорткомплекс «Лужники» и Воробьевы горы. Новый вид транспорта был запущен 26 ноября мэром Москвы Сергеем Собяниным.