Россия предложила Индонезии помощь после цунами
Роскомос может помочь создать систему предупреждения о цунами в стране.
Фото: Dasril Roszandi , ZUMAPRESS.com , Globallookpress
Россия может оказать Индонезии помощь в создании системы предупреждений о надвигающихся стихийных бедствиях. Об этом в своем Twitter рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли», - добавляется в сообщении.
Напомним, в результате недавнего извержения вулкана Кракатау на страну обрушилось мощное цунами. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стал 281 человек. Еще 57 числятся пропавшими без вести. Более 1000 человек пострадали.