Россия предложила Индонезии помощь после цунами

Россия может оказать Индонезии помощь в создании системы предупреждений о надвигающихся стихийных бедствиях. Об этом в своем Twitter рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли», - добавляется в сообщении.

Напомним, в результате недавнего извержения вулкана Кракатау на страну обрушилось мощное цунами. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стал 281 человек. Еще 57 числятся пропавшими без вести. Более 1000 человек пострадали.