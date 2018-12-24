Лавров выразил надежду на появление на Украине адекватных людей во власти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предстоящие выборы президента на Украине, выразил надежду, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности», - сказал Лавров.

Он также отметил, что Москва обеспокоена обстановкой, в которой идет подготовка к выборам президента Украины. По его словам, на Украине уровень насаждаемой сверху русофобии зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики.

Лавров отметил, что нынешние власти на Украине руководствуются не интересами страны, а собственными амбициями и рекомендациями или даже прямыми указаниями иностранных государств.

В марте 2019 года на Украине пройдут президентские выборы, осенью того же года там должны состоятся парламентские выборы.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Ранее украинские власти многократно обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года украинская Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Позднее на Украине приняли закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года.

Москва все обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Россия многократно заявляла, что не стороной внутриукраинского конфликта не является и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризис. Несмотря на это, Киев ввел против Москвы ввел ряд санкций.

