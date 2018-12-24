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Главная вокальная битва стартовала: чем удивили первые выступления участников «Новой Звезды-2019»

Екатерина Малашенко
11:55 24.12.2018
В полуфинал конкурса «Новая Звезда-2019» по итогам первого отборочного тура прошли пять участников.

Главная вокальная битва года стартовала. Первый выпуск всероссийского конкурса «Новая Звезда-2019» телезрители увидели в минувшее воскресенье.

По правилам состязания, каждый участник в отборочном туре должен выступить перед звездным жюри. Каждый из судей может отдать за конкурсанта 20 баллов. В полуфинал проходят участники с максимальными оценками.

Зрители и судьи уже увидели выступления первых восьмерых конкурсантов. Среди них - самая юная участница проекта. Шестнадцатилетняя Екатерина Короткова из Воронежской области исполнила известную песню Hava Nagila, чем очаровала членов жюри.
 
А Галина и Ирина Ермаковы из Курской области успели покорить десятки сердец еще до выхода на сцену. За кулисами они с удовольствием репетируют с остальными конкурсантами, забыв о конкуренции.

Как две капли воды внешне, по характеру они совершенно разные. Даже мимика, жесты, пластика. Одним словом, они идеально дополняют друг друга. Петь научились раньше, чем ходить. Когда девочкам было по четыре года, мама отвела их в музыкальную школу. В семь они уже отправились покорять «Утреннюю Звезду».

А группа Candy Beat из Архангельской области с волнением справиться так и не смогла. Но девушки не отчаялись и пообещали вновь попробовать свои силы уже в следующем году.

Помимо Екатерины Коротковой и сестер Ермаковых в полуфинал конкурса также прошли: Аида Сафонова из Ульяновской области, представительница Липецкой области Юлия Серова и Алена Фролова из Самарской области.

Онлайн-голосование будет открыто, как только определятся все участники полуфинала.

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