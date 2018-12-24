Дед Мороз из Якутии пожаловался на меркантильность современных детей

Российские дети стали более меркантильными и теперь часто просят в подарок на Новый год дорогую технику, посетовал Дед Мороз из Якутии Эьээ Дьыл.

Дьыл сказал, что ему приходят письма со всей страны. Чаще всего дети хотят получить в подарок дорогостоящий гаджет – iPhone или компьютер. Но встречаются и те, кто просит здоровья близким в новом году.

«Дедушка Дьыл, не болейте и не умирайте! Если вы умрете, Новый год никогда больше не наступит», - написала одна девочка Деду Морозу.

Эьээ Дьыл — один из двух Дедов Морозов в Якутии. За этим персонажем стоит 78-летний доктор биологических наук, преподаватель и писатель-фантаст Гавриил Угаров, который успешно совмещает две деятельности уже 18 лет.

Сам Угаров мечтает, чтобы день рождения Эьээ Дьыла отмечали с приглашением других Дедов Морозов мира. Еще одно желание – найти инвестора для публикации его научной монографии, пишут РИА Новости.