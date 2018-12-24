Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты назвали главные разочарования от Apple в 2018 году

Александра Арсентьева
11:40 24.12.2018
Вместо приятных сюрпризов поклонники «яблока» получили неприятные - например, новость о том, что производство iPhone SE и iPhone 6S прекращается.
Эксперты назвали главные разочарования от Apple в 2018 году
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Компания Apple в 2018 году смогла избежать крупных скандалов, но в целом корпорация в основном расстраивала, а не радовала поклонников своей продукции. Эксперты Газеты.Ru рассказали о самых запомнившихся «яблочных» разочарованиях 2018 года.

В первую очередь специалисты заявили о традиционной осенней презентации Apple, которая в 2018 году была невероятно скучной. Немногочисленные новшества новых смартфонов стали достоянием общественности задолго до их официального анонса. Эксперты отметили, что новая линейка телефонов Apple была почти лишена новых технологий.

Вместо приятных сюрпризов поклонники «яблока» получили неприятные - например, новость о том, что производство iPhone SE и iPhone 6S прекращается. Эти модели стали по-настоящему народными из-за сравнительно низкой цены и высокого качества.

Кроме того, компания перестала упоминать AirPower - беспроводную зарядку; она была анонсирована в 2017 году, однако до сих пор на полках магазинов.

В этом году девайсы Apple значительно подорожали - базовые версии смартфонов подскочили в цене как минимум на $50. Планшеты, ноутбуки и компьютеры тоже стали ощутимо дороже.

Как заявляют эксперты, голосовой ассистент Siri у пользователей вызывает в основном раздражение - программа сильно устарела и требует обновления.

Новая «яблочная» операционная система для мобильных устройств - iOS 12 - тоже не впечатляет. Небольшие изменения интерфейса и косметические доработки - это не те характеристики, которых ждали от «полностью новой операционной системы».
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2018, 08:25
Пять аэропортов в России получили великие имена
Дата24.12.2018, 10:35
Су-34 и Су-24 разгромили все цели условного противника во время учений в Курганской области
Дата23.12.2018, 06:31
Фигуристка Щербакова заняла первое место на чемпионате России
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.12.2018, 09:55
В Минобороны доказали превосходство российского Ту-160 над американским В-1В
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:07 В стране и мире
Лавров выразил надежду на появление на Украине адекватных людей во власти
11:35 В стране и мире
Видео
Брянский губернатор назвал аморальной отправку детей чиновников в Турцию
10:55 В стране и мире
Видео
Стали известны подробности госпитализации Сергея Юрского
09:52 В стране и мире
Васильева обозначила норму «домашки» для школьников
09:15 В стране и мире
Видео
Два вагона электрички сошли с рельсов в результате селя на Кубани
События дня
События дня
Пожар в шахте в Соликамске
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Необычная дружба белого медведя и собаки попала на видео
Трехлетний мальчик в одиночку выбрался из тайги под Хабаровском
Барбара Брыльска заявила, что не хочет жить
Видео
Коктейль из истребителей: пять моделей самолетов ВВС США пролетели строем
Видео
Управляемая советская ракета уничтожает БМП LAV-25 США: видео
Видео
В Индонезии цунами смыло группу прямо во время концерта: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.