Эксперты назвали главные разочарования от Apple в 2018 году

Компания Apple в 2018 году смогла избежать крупных скандалов, но в целом корпорация в основном расстраивала, а не радовала поклонников своей продукции. Эксперты Газеты.Ru рассказали о самых запомнившихся «яблочных» разочарованиях 2018 года.

В первую очередь специалисты заявили о традиционной осенней презентации Apple, которая в 2018 году была невероятно скучной. Немногочисленные новшества новых смартфонов стали достоянием общественности задолго до их официального анонса. Эксперты отметили, что новая линейка телефонов Apple была почти лишена новых технологий.

Вместо приятных сюрпризов поклонники «яблока» получили неприятные - например, новость о том, что производство iPhone SE и iPhone 6S прекращается. Эти модели стали по-настоящему народными из-за сравнительно низкой цены и высокого качества.

Кроме того, компания перестала упоминать AirPower - беспроводную зарядку; она была анонсирована в 2017 году, однако до сих пор на полках магазинов.

В этом году девайсы Apple значительно подорожали - базовые версии смартфонов подскочили в цене как минимум на $50. Планшеты, ноутбуки и компьютеры тоже стали ощутимо дороже.

Как заявляют эксперты, голосовой ассистент Siri у пользователей вызывает в основном раздражение - программа сильно устарела и требует обновления.

Новая «яблочная» операционная система для мобильных устройств - iOS 12 - тоже не впечатляет. Небольшие изменения интерфейса и косметические доработки - это не те характеристики, которых ждали от «полностью новой операционной системы».

