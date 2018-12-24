Брянский губернатор назвал аморальной отправку детей чиновников в Турцию

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал инцидент с поездкой детей чиновников в Турцию.

«Чиновник – это не привилегия, это наказание. А иногда чиновники этого не понимают», - заявил губернатор «Звезде».

Он отметил, что дети ехали не на отдых, а участвовать в торжественных мероприятиях.

По словам губернатора, отправивший в Турцию детей чиновник «поступил аморально или еще не дорос до чиновника». При этом Богомаз подчеркнул, что сам он и в командировки ездит на собственные средства.

«Это моя позиция», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Брянской области распределили 50 путевок в Турцию для детей от благотворительного Фонда имени погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова. Из-за нарушений на отдыхе оказались дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.

Позже стало известно, что отвечавшая за распределение путевок сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию.