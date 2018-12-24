В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре на шахте

В Пермском крае закончилась процедура опознания тел погибших при пожаре в шахте в Соликамске. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Все девять человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение», - заявила она.

Отмечается, что сейчас ведется комплекс других следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

Напомним, 22 декабря в строящемся стволе шахты произошло задымление, под землей было 17 человек, 8 из них вышли на поверхность, 9 шахтеров оказались заблокированы.

Ранее сообщалось, что из шахты ПАО «Уралкалий» были извлечены тела всех погибших, МЧС заявило о завершении поисковой операции.

В рамках уголовного дела о пожаре и гибели горняков были задержаны четыре работника ФГУП «УС-30». Расследует уголовное дело центральный аппарат Следственного комитета.

