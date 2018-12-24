Стали известны подробности госпитализации Сергея Юрского

Народного артиста России Сергея Юрского госпитализировали в больницу из-за высокой температуры вследствие реакции на погоду. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что состояние актера стабильное. Юрский попал в больницу в воскресенье вечером, 23 декабря. По данным источника агентства, возможно, артист уже 25 декабря выйдет на сцену театра им. Моссовета.

Ранее говорилось о том, что артист госпитализирован в инфекционное отделение с воспалением.

Сергей Юрский является народным артистом РСФСР. 83-летний актер снимался в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Сказки старого волшебника», «Маленькие трагедии», и др. Также Юрский играет на сцене Театра имени Моссовета.