Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине огласили убытки от снижения тарифов на транзит газа

Дарья Муромова
10:23 24.12.2018
Ранее Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммуникации услуг Украины, в два раза снизила тарифы для «Укртрансгаз» на услуги транспортировки природного газа.
На Украине огласили убытки от снижения тарифов на транзит газа
Фото: Jan Koller, CTK, Globallookpress

Дочернюю компанию «Нафтогаза» Украины «Укртрансгаз», которая занимается поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории Незалежной, в новом году ожидает дефицит средств в размере около 22 миллиардов гривен, что соответствует примерно 800 миллионам долларов. Такой прогноз предприятие дает в связи со снижением тарифов на транзит газа. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Ранее Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммуникации услуг Украины, в два раза снизила тарифы для «Укртрансгаз» на услуги транспортировки природного газа. Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность компании как более выгодную альтернативу газопроводу «Северный поток».

«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций», - написано в пресс-релизе компании.

«Укртрансгаз» также упомянул факторы, которые влияют на дефицит средств. Среди них – сокращение закупок газа с необходимых 3,3 миллиона до 2,6 миллиона кубометров. В компании отметили, что продолжительное действие таких тарифов может поставить под угрозу стабильность ее работы в 2019 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2018, 08:25
Пять аэропортов в России получили великие имена
Дата24.12.2018, 10:35
Су-34 и Су-24 разгромили все цели условного противника во время учений в Курганской области
Дата23.12.2018, 06:31
Фигуристка Щербакова заняла первое место на чемпионате России
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.12.2018, 09:55
В Минобороны доказали превосходство российского Ту-160 над американским В-1В
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:15 В стране и мире
Видео
Два вагона электрички сошли с рельсов в результате селя на Кубани
08:25 В стране и мире
Видео
Пять аэропортов в России получили великие имена
08:10 В стране и мире
Ученые разгадали одну из тайн Стоунхеджа
08:08 В стране и мире
Перед Новым годом россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
06:55 В стране и мире
Москву накроет мощный снегопад
События дня
События дня
Пожар в шахте в Соликамске
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Необычная дружба белого медведя и собаки попала на видео
Трехлетний мальчик в одиночку выбрался из тайги под Хабаровском
Барбара Брыльска заявила, что не хочет жить
Видео
Коктейль из истребителей: пять моделей самолетов ВВС США пролетели строем
Видео
Управляемая советская ракета уничтожает БМП LAV-25 США: видео
Видео
В Индонезии цунами смыло группу прямо во время концерта: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.