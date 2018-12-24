На Украине огласили убытки от снижения тарифов на транзит газа

Дочернюю компанию «Нафтогаза» Украины «Укртрансгаз», которая занимается поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории Незалежной, в новом году ожидает дефицит средств в размере около 22 миллиардов гривен, что соответствует примерно 800 миллионам долларов. Такой прогноз предприятие дает в связи со снижением тарифов на транзит газа. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Ранее Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммуникации услуг Украины, в два раза снизила тарифы для «Укртрансгаз» на услуги транспортировки природного газа. Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность компании как более выгодную альтернативу газопроводу «Северный поток».

«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций», - написано в пресс-релизе компании.

«Укртрансгаз» также упомянул факторы, которые влияют на дефицит средств. Среди них – сокращение закупок газа с необходимых 3,3 миллиона до 2,6 миллиона кубометров. В компании отметили, что продолжительное действие таких тарифов может поставить под угрозу стабильность ее работы в 2019 году.