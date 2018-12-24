Васильева обозначила норму «домашки» для школьников

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, сколько школьники должны тратить на выполнение домашнего задания.

По ее словам, несмотря на то, что многие школы автономны и могут сами принимать решение о содержании и объеме домашнего задания, предельная нагрузка остается строго регламентирована.

Так, в первом классе учителя не могут задавать домашнее задание, в то время как второклассники и третьеклассники не должны тратить на выполнение работы более полутора часов. Для учащихся четвертых и пятых классов этот показатель составляет два часа.

Согласно нормам, в шестых – восьмых классах ученику стоит тратить на выполнение заданий - 2,5 часа, в девятых - одиннадцатых - до 3,5 часов.