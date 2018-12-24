По примеру «Миротворца»: Times опубликовала список журналистов Sputnik

Британская газета Times опубликовала список журналистов эдинбургского бюро Sputnik и призыв Алекса Коул-Хэмилтона, члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии, отобрать активы RT в Великобритании.

По мнению политика, отвечающего в партии за вопросы здравоохранения, эдинбургское отделение Sputnik ведет «информационную войну» против Соединенного Королевства.

«Другие страны заняли более жесткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании. Правительство Великобритании должно еще раз посмотреть, что можно сделать», - уточнил Коул-Хэмилтон.

На сайте газеты Times также появились фото восьми сотрудников Sputnik с указанием их должностей.

Подобную практику публикации списков журналистов, которые якобы представляют угрозу государству, начал украинский сайт «Миротворец», которые выкладывает в Сеть разные данные украинских, российских и западных журналистов. Такие действия осуждают и в Москве, и за рубежом.