Два вагона электрички сошли с рельсов в результате селя на Кубани

В Краснодарском крае, недалеко от города Туапсе, два вагона электропоезда сошли с рельсов. В результате ЧП три человека пострадали. Их доставили в больницу.

Инцидент произошел приблизительно в 6.00 на станции Навагинская. Сход двух вагонов произошел из-за схода селя.

«Для ликвидации последствий подняты восстановительные поезда Туапсе и Белореченская», - говорится в сообщении пресс-службы СКЖД.

Отмечается, что всех пассажиров доставят на соседние станции для того, чтобы продолжить путь с помощью других транспортных средств.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что на движение поездов ситуация не повлияла.