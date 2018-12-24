Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как правильно выбирать пиротехнику в преддверии новогодних праздников.

В первую очередь, ведомство настоятельно не рекомендует покупать пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли. Также не стоит брать фейерверк, если у него мятая упаковка, срок годности близится к окончанию, а из коробки высыпается пиротехнический состав.

Хранить пиротехнику лучше всего в недоступных для детей местах в сухом помещении – подальше от отопительных приборов.

Также на сайте ведомства уточнили, что пиротехнические изделия подразделяются на классы опасности – первые три из них могут продаваться населению. К ним относятся «фонтан», «ракета» и «батарея салютов».

Для безопасности граждан запрещается использовать фейерверк в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях, на сценически площадках, а также бросать пиротехнику в огонь и курить рядом ней.