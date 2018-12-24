Необычная дружба белого медведя и собаки попала на видео

На Аляске белый медведь подружился с собакой. Знакомство двух животных на видео снял хозяин пса. После чего ролик опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, что животные сразу понравились друг другу. Спустя несколько секунд после первой встречи собака одобрительно завиляла хвостом и начала бегать около медведя, будто приглашая поиграть.

Полярный медведь оказался весьма добродушным и с радостью согласился на предложение пса и согласился играть в догонялки.

Дружба двух животных вызывала удивление у пользователей Интернета. Ролик активно обсуждается в соцсетях.