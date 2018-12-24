СМИ предупредили о возможном росте тарифов на мобильную связь

С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов, возможно, ждет повышение тарифов. Это связано с увеличением НДС. Компании «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили своих клиентов об этом, утверждает «Коммерсантъ».

По предварительным данным, изначально удорожание составит 1,6%, но для полной компенсации повышения НДС в перспективе тарифы могут вырасти на 10-20%, сообщает издание.

Как пишут в газете, «Вымпелком» сделал SMS-рассылку своим абонентам, в которой сообщается об увеличении цены на коэффициент 1,016. При этом тарифы без учета НДС сохранятся. Пользователей «МегаФона» оповестили о том, что в 2019 году с 18% до 20% меняется ставка НДС. Обновление цен произойдет девятого января. Компания Tele2 собирается изменить параметры с января на части архивных тарифов. МТС пока не предупреждал своих абонентов о повышении цен.

Мобильная связь в России одна из самых дешевых в мире, но сотовые операторы вынуждены реагировать на изменения НДС, инфляцию и курс валют, отмечает газета.