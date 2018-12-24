Пять аэропортов в России получили великие имена

Еще пять аэропортов нашей страны получили великие имена. Завершился второй тур всероссийского конкурса, победителей которого определили простым большинством голосов.

В итоге московский аэропорт Внуково будет носить имя авиаконструктора Андрея Туполева, воздушная гавань Санкт-Петербура - писателя Федора Достоевского, а жители Нижневартовска проголосовали за присвоение аэровокзалу имени нефтяника Виктора Муравленко.

Кроме того, аэропорт Архангельска получит имя писателя Федора Абрамова, а Пензы - публициста Виссариона Белинского.

Второй тур конкурса потребовался потому, что самые популярные имена оказались заняты. Всего дополнительные названия получила 41 воздушная гавань страны.