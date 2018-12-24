Перед Новым годом россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Перед новогодними каникулами россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой начнутся десятидневные каникулы. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января. Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на 31 число, уточнил ТАСС.

Также в Роструде отметили, что рабочий день 29 декабря будет сокращенным.

Для многих россиян первым рабочим днем в 2019 году станет девятое января.