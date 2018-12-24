Ученые разгадали одну из тайн Стоунхеджа

Ученые разгадали тайну барабанов Folkton – трех цилиндров, выполненных из известняка, возраст которых достигает порядка пяти тысяч лет.

По мнению специалистов Манчестерского университета, барабаны использовались в качестве «меры длины» во время строительства круглых сооружений, таких как, например, Стоунхедж.

Так, необходимая длина отмеривалась путем наматывания каната вокруг барабанов. Отмечается, что если семь раз обернуть веревкой большой цилиндр, то длина будет равна 3,22 метра. Тот же результат можно получить, обмотав восемь раз веревкой средний цилиндр или десять раз маленький.