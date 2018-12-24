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Ученые разгадали одну из тайн Стоунхеджа

Дарья Михалина
08:10 24.12.2018
Британские специалисты заявили, что цилиндры Folkton, которые, как считалось ранее, выполняли лишь декоративную функцию, были использованы в качестве стандартного измерения для строительства Стоунхеджа.
Ученые разгадали одну из тайн Стоунхеджа
Фото: Simon Chapman, ZUMAPRESS.com , Globallookpress

Ученые разгадали тайну барабанов Folkton – трех цилиндров, выполненных из известняка, возраст которых достигает порядка пяти тысяч лет.

По мнению специалистов Манчестерского университета, барабаны использовались в качестве «меры длины» во время строительства круглых сооружений, таких как, например, Стоунхедж.

Так, необходимая длина отмеривалась путем наматывания каната вокруг барабанов. Отмечается, что если семь раз обернуть веревкой большой цилиндр, то длина будет равна 3,22 метра. Тот же результат можно получить, обмотав восемь раз веревкой средний цилиндр или десять раз маленький.

«Существование этих инструментов говорит о том, что доисторические общества знали достаточно много о геометрии и математических свойствах кругов», - передает слова одного из ученых Daily Mail.

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