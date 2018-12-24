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В Пермском крае объявлен день траура по погибшим в шахте в Соликамске

Вадим Иванов
08:04 24.12.2018
Трагедия случилась в субботу утром, 22 декабря. В результате пожара на объекте погибли девять человек.
Фото: МЧС РФ

В Пермском крае 24 декабря - день траура по строителям, погибшим в Соликамске. Жертвами пожара, произошедшего на днях в шахте компании «Уралкалий», стали девять человек.

Накануне поздно вечером тела погибших были подняты на поверхность. Параллельно спасатели тушили последние очаги пожара, унесшего жизни горняков.

Трагедия случилась в субботу утром, 22 декабря. На глубине 362 метра произошло задымление, в этот момент под землей находились 17 человек, строивших новый ствол шахты, только 8 из них успели выйти самостоятельно.

Попытки потушить пожар и вызволить заблокированных людей продолжались больше суток. Несколько раз спасатели пытались спуститься в шахту, но слишком высокая температура и сильное задымление мешали добраться до рабочих.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В ходе организованной прокуратурой проверки были задержаны четыре сотрудника подрядной организации, а сегодня в Соликамске расследование пожара начнет специальная комиссия.

Разобраться с причинами гибели людей профильным ведомствам поручил президент Владимир Путин. Глава государства также распорядился оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Расходы на организацию похорон уже пообещала взять на себя строительная компания. Кроме этого она выделит каждой семье по 2 млн рублей, еще по 3 млн перечислит «Уралкалий» и по 1 млн - региональные власти.

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