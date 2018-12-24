В аэропорту Бодайбо самолет снес мачту освещения
Ан-24 при посадке лишился части крыла после того, как снес мачту освещения.
Фото: ДТП 38RUS Иркутск, Вконтакте
В аэропорту Бодайбо Ан-24 при посадке снес мачту освещения и лишился части крыла. Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря. Самолет авиакомпании «Руслайн» совершал полет по маршруту Иркутск - Усть-Кут - Бодайбо.
Выяснилось, что самолет снес мачту уже во время руления на стоянку после посадки.
Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России сообщила, что на борту самолета находился 21 пассажир, никто не пострадал. Сейчас проводится доследственная проверка, по одной из версий, причиной инцидента стал человеческий фактор.