Трехлетний мальчик в одиночку выбрался из тайги под Хабаровском

Трехлетний мальчик оказался один ночью после гибели отца на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае.

В администрации села Кенай Комсомольского района рассказали, что местный житель забрал своего сына из детского сада и поехал с ним на реку, чтоб разработать маршрут на предстоящую рыбалку. Примерно в трех километрах от населенного пункта в лесу мужчина высадил мальчика, а сам отправился на снегоходе далее и провалился под лед.

Мальчик объяснил, что отец успел сказать ему, чтобы он отправился по следу снегохода к дороге. Ребенок так и сделал, но потом пошел в противоположную от села сторону. К тому времени температура воздуха опустилась до -35 градусов.

К счастью, в это время домой с лесозаготовительного предприятия возвращался один из жителей – он заметил ребенка и привез его домой, сообщает ТАСС.

К этому моменту мальчик преодолел около трех километров пути. У него поднялась высокая температура, теперь его лечат дома. Группа спасателей ищет тело погибшего мужчины.