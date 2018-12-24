Барбара Брыльска заявила, что не хочет жить

Польская актриса Барбара Брыльска, известная как Надя из новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», заявила, что больше не хочет жить.

«2018 год стал для меня самым худшим. За исключением того года, когда умерла моя дочь, этот был самым ужасным», - сказала актриса.

Выяснилось, что в этом году умерли отец детей актрисы и ее мама.

«Мне не хочется жить, нет сил», - цитирует слова звезды «СтарХит».

По словам Брыльски, у нее нет депрессии. Актрису очень расстроила случившаяся с ее мамой беда: 99-летняя женщина сломала ногу, но врачи не стали ей помогать, учитывая преклонный возраст, и оставили дома. Из-за воспалительных процессов через несколько дней она умерла.

Напомним, польская актриса Барбара Брыльска прославилась в Советском союзе после исполнения главной роли в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».