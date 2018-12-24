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Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

Дарья Муромова
06:44 24.12.2018
По последним данным, пострадало 1 016 человек, 57 числятся пропавшими без вести.
Фото: Dasril Roszandi, Globallookpress

После обрушения цунами на побережье Зондского пролива в Индонезии число жертв возросло до 281.

По последним данным, пострадало 1 016 человек, 57 числятся пропавшими без вести. Мощная волна цунами обрушилась на западное побережье Индонезии в субботу вечером, 22 декабря.

Цунами разрушило десятки деревень, затопило множество улиц и автомобилей. Специалисты экстренных служб продолжают осуществлять эвакуацию жителей.

По словам экспертов, стихийное бедствие могло возникнуть в результате недавнего извержения вулкана Кракатау.

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