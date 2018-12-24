CNN сообщил о подписании указа о выводе войск США из Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подписал указ о выводе войск США из Сирии. Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает телеканал CNN.

В указе разъясняются сроки и порядок вывода американских войск из страны. Тем не менее, никаких дополнительных данных Мэттис не предоставил.

Напомним, решение вывести войска с территории САР Дональд Трамп озвучил на минувшей неделе, мотивируя это тем, что победа над террористами в стране была полностью одержана. По словам официальных лиц, операция займет от 60 до 100 дней.

В Белом доме также отметили, что свое решение глава США обдумывал на протяжение двух последних лет, и оно является окончательным.