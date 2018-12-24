Шнуров и Собчак написали друг другу нецензурные стихи
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и тележурналистка Ксения Собчак написали друг другу нецензурные стихотворения в соцсети.
В своем Instagram Шнуров опубликовал стих, в котором, как оказалось, прокомментировал слух о расставании Собчак с ее супругом Максимом Виторганом. Музыкант упрекнул телеведущую в том, что она сначала сама дала повод для обсуждения ее личной жизни в соцсети, а потом «пожаловалась» на чрезмерное внимание к своей персоне.
«…Вываливали всё и с тем же вместе,
Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем.
Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.
И разместив очередное фото смело,
Сопроводив его посланием от Ошо,
Подписчику дают понять, - не ваше дело,
Живите своей жизнью, мой хороший», - написал Шнуров.
В ответ Собчак на своей странице в Instagram также ответила Шнурову в стихах с использованием нецензурной лексики.
«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место», - прокомментировала телеведущая.
Ранее пользователи заметили, что Собчак и Виторган стали публиковать в своих профилях фото без обручальных колец.