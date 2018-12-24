Ребенок погиб в автомобиле, провалившемся под лед в Приморье

На реке в Приморском крае под лед провалился автомобиль, в котором находилось пять человек. По данным регионального главка МЧС России, четверо человек спаслись, а несовершеннолетний остался в машине.

Инцидент произошел на реке Раздольная 23 декабря в 18.50 по местному времени (11.50 мск). Транспортное средство выехало на лед, после чего под весом машины он проломился. Находившийся в салоне ребенок утонул.

«На реке Раздольная при выезде на лед ушел под воду автомобиль с водителем и пассажирами. Четверо человек спаслись. В машине остался ребенок», - отметили спасатели.

Сотрудникам МЧС РФ удалось извлечь из машины и поднять на поверхность тело ребенка через час после начала операции. При этом возраст погибшего ребенка не уточняется.