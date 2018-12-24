В России отмечается день взятия турецкой крепости Измаил

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова отмечается в РФ ежегодно 24 декабря. Именно в этот день в конце XVIII века произошло чрезвычайно редкое в истории военного искусства событие – крепость была захвачена армией, уступавшей по численности ее гарнизону.

Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн,а также благодаря ясной и точной постановки целей. Взятие Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией в 1791 году, хотя по Ясскому договору город был все же возвращен.

Воссоздать подвиг войска Александра Суворова на экране решились журналисты программы «Военная приемка» телеканала «Звезда». Новый фильм из цикла «След в истории» станет реконструкцией штурма Измаила.

Это был отчаянный и дерзкий бой. Сам Суворов говорил - решиться на штурм этой крепости без слабых мест можно было только один раз в жизни. Русская армия была в меньшинстве, и, к тому же, измотана войной, но великий полководец не отступил.

Для реконструкции осады и взятия бесценного для турок стратегического объекта автор фильма Алексей Егоров и его команда нашли в Приднестровье крепость, максимально похожую на Измаил, и переодели в форму солдат суворовской армии не профессиональных актеров, а военнослужащих российской армии.

Фильм «Суворов. Штурм Измаила» смотрите на телеканале «Звезда» под Новый год - 30 декабря в 15.00.