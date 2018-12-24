Ракету «Союз-2» установили на стартовом комплексе космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками «Канопус-В» номер 5 и 6 и иностранными космическими аппаратами установлена на стартовом столе космодрома Восточный. Этому предшествовала сборка ракеты в монтажно-испытательном комплексе и вывоз ее оттуда.

Сборка ракеты была завершена 20 декабря, а ее запуск с космодрома запланирован на 27 декабря в 05.07 по московскому времени. При этом это будет четвертый старт с данного космодрома.

Носитель выведет на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Кроме этого, в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса, должны запустить 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР.

Предыдущий старт с Восточного состоялся почти год назад - 1 февраля 2018 года. Тогда на орбиту были выведены два космических аппарата «Канопус-В» - номер 3 и 4.

Космодром Восточный - российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области.