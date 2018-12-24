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В Белом доме исключили возможность изменения решения Трампа о выводе войск из Сирии

Василиса Морозова
05:25 24.12.2018
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не отменит решение о выводе американских войск из Сирии, хотя и не обсуждал его с Пентагоном.
В Белом доме исключили возможность изменения решения Трампа о выводе войск из Сирии
Фото: U.S. Army

Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения о выводе американских военных из Сирии, заявил телеканалу ABC и.о. главы аппарата Белого дома Майк Малвани.

Отвечая на вопрос, имеется шанс того, что американский лидер может изменить свое решение, представитель Белого дома отметил, что Трамп обдумывал его уже два года.

«Президент с самого начала говорил, что не хжелает, чтобы американцы оставались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двухлетней работы», - подчеркнул Малвани.

Кроме того, глава аппарата администрации Трампа сказал, что американский президент «имеет право иметь министра обороны, который привержен этой же цели». Так он прокомментировал отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп 19 декабря заявил о выводе американских военнослужащих из САР, мотивируя тем, что победа над террористами в Сирии была одержана.

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