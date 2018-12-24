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Украинские военные разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Василиса Морозова
04:57 24.12.2018
Солдаты ВСУ пришли в пансионат 30 ноября и заявили, что будут там проживать в связи с введением на Украине военного положения.
Украинские военные разгромили базу отдыха на границе с Крымом
Фото: mil.gov.ua

Военнослужащие 57-1 бригады ВСУ разграбили и разгромили базу отдыха в Херсонской области, которая находится на границе с Крымом. Как пишет в Facebook бывший депутат Рады Алексей Журавко, в пансионат украинские военные заселились под предлогом военного положения.

В жалобе директора базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона страны говорится, что солдаты ВСУ пришли в пансионат 30 ноября и заявили, что будут там проживать в связи с введением на Украине военного положения. По их словам, такое распоряжение они получили от своего командования, которое было также согласовано с главой Генического района Александром Воробьевым.

Спустя два дня директор базы отдыха решил проверить, как проживают военнослужащие, и был шокирован. По его словам, пропало несколько плазменных телевизоров, а также целый ряд других ценных предметов.

«Было разбито витражное стекло в холле администрации. В номерах - беспорядок, кругом - пустые бутылки из-под алкоголя», - рассказал владелец пансионата.

Когда он спросил у солдат, в чем состоят их задачи и цели на базе отдыха, те ему ответили, что это военная тайна. При этом полиция уголовное дело так и не завела, а также не предприняла никаких действий, чтобы остановить мародерство.

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