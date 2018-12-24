Врачи рассказали, как избежать похмелья на утро 1 января

Врачи дали россиянам пару советов о том, как избежать похмелья после новогодней ночи 1 января.

Как рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина, для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым в первый день Нового года – самый простой способ – не пить совсем. По ее словам, некоторые семьи пьют безалкогольные напитки, в том числе домашнего приготовления.

При этом для россиян Новый год – это особенный праздник, поэтому бокал шампанского во время боя курантов выпьет почти каждый житель России.

«До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год. Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», - посоветовала Шастина тем, кто хочет 1 января провести без головной боли.

По словам врача, необходимо пробовать не только закуски, но и с аппетитом кушать новогодние блюда. При этом, рекомендуется не менять алкогольные напитки, поскольку смешивание различных напитков вызывает самое сильное опьянение. Также обязательно покупать спиртное только в надежных магазинах.

«Надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты - водка, виски, джин, виноградные - вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные», - подчеркнула она.

Врач посоветовала добавлять лед в свой напиток, либо разбавлять вина водой, при этом крепкие напитки не разбавлять газированными. Также Шастина опровергла существующий миф о том, что жирная пища и масло перед приемом алкоголя помогут быстро не опьянеть. По ее словам, произойдет сбой в работе ферментных систем и вырастет нагрузка на печень и поджелудочную.

Кроме того, врач не советовала ходить «проветриться», так как это может привести к ухудшению состояния. А также необходимо знать о своей дозе алкоголя, которая у всех различается. Поэтому не стоит соревноваться со всем участниками застолья, подчеркнула врач.