Отправившая детей в Турцию чиновница написала заявление об увольнении

Сотрудница администрации города Клинцы в Брянской области, которая отправила на отдых в Турцию детей чиновников, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава администрации Клинцов Александр Морозов.

Как отмечает РИА Новости, Морозов не назвал имени уволившейся сотрудницы. Однако в местных СМИ ранее в связи с инцидентом фигурировало имя бывшего заммэра Клинцов Людмилы Лубской.

Напомним, СМИ стало известно о том, что в Брянской области минувшей весной распределяли 50 путевок в Турцию для детей от благотворительного Фонда имени погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова. Из-за нарушений при распределении путевок, на отдыхе оказались дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.