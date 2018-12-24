Коктейль из истребителей: пять моделей самолетов ВВС США пролетели строем
Самолеты выполняли единую миссию во время учений «Оранжевое небо».
Фото: U.S. Air Force
Видео: Gung Ho Vids, YouTube
Военные истребители США моделей F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35 образовали клин и таким необычным строем пролетели во время учений «Оранжевое небо». Видео маневра размещено на YouTube.
Как отмечает издание Popular Mechanics, несмотря на то, что истребители были различных моделей, все они выполняли одну поставленную задачу. Комбинация из различных видов самолетов в небе позволяет оптимально использовать особенности каждого из них.
Так, F-22 обеспечивает превосходство в воздухе, F-16 подавляет наземную противовоздушную оборону противника, а F-35 позволяет сконцентрировать атакующие силы для нанесения удара по врагу.
Учения «Оранжевое небо» проходили 13 декабря в небе над Калифорнией и Невадой.