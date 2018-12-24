Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NI раскритиковал посла США за сравнение Ту-160 с музейным экспонатом

Василиса Морозова
03:33 24.12.2018
Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера о возможностях российских Ту-160.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Американский журнал The National Interest раскритиковал американского посла в Колумбии Кевина Уитакера после сравнения российских ракетоносцев Ту-160 с «музейными экспонатами».

Эксперты издания заявили, что с учетом возможностей Ту-160, а также предстоящей модернизации до уровня Ту-160М2, можно с уверенностью сказать, что самолеты будут актуальными еще долгое время.

Автор статьи подчеркнул, что уровень российских самолетов нужно учитывать «в атмосфере политического позерства», поскольку возраст техники не говорит о ее возможностях.

В материале напомнили, что американские истребители F-16 на десять лет «старше» Ту-160. При этом, добавил автор статьи, предполагается, что они останутся на вооружении ВС США чуть ли не до 2040-х годов.

Отмечается, что Ту-160 являются угрозой для конкурентов, так как отменно выполняют свои задачи – они «надежно» доставляют до целей свои боевые нагрузки. Кроме того, пишет автор, Россия будет модернизировать свои ракетоносцы. В 2019 году будет развернуто производства Ту-160М2, в которых будут улучшенные двигатели и современная авионика. А это говорит об успехе самолета, подытоживает The National Interest.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера о «музейных экспонатах», подчеркнул, что в российском военном ведомстве не были удивлены дилетантским заявлением представителей американского госдепартамента о ракетоносцах Ту-160, отметив, что эти самолеты не имеют аналогов в странах НАТО.

После этого «Звезда» детально сравнила «Белого лебедя» с его натовскими аналогами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2018, 03:33
NI раскритиковал посла США за сравнение Ту-160 с музейным экспонатом
Дата24.12.2018, 00:41
Министр обороны Лаоса высоко оценил подготовку российских саперов
Дата23.12.2018, 06:31
Фигуристка Щербакова заняла первое место на чемпионате России
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.12.2018, 09:55
В Минобороны доказали превосходство российского Ту-160 над американским В-1В
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:42 В стране и мире
Видео
Коктейль из истребителей: пять моделей самолетов ВВС США пролетели строем
02:51 В стране и мире
Блогер Амиран Сардаров сообщил, что его отпустили из полиции
01:11 В стране и мире
Видео
Люди застряли на колесе обозрения в 20-градусный мороз в Иркутске
00:56 В стране и мире
СМИ: актера Сергея Юрского экстренно госпитализировали
22:43 В стране и мире
Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе
События дня
События дня
Пожар в шахте в Соликамске
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые раскрыли секрет ясного ума в пожилом возрасте
Видео
Управляемая советская ракета уничтожает БМП LAV-25 США: видео
Видео
В Индонезии цунами смыло группу прямо во время концерта: видео
Радиация и кровь: исследователь обнаружил «секретные» материалы в деле о гибели группы Дятлова
Названы самые популярные коты 2018 года
МАЗ показал свой «самый красивый» гоночный грузовик
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.