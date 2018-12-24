NI раскритиковал посла США за сравнение Ту-160 с музейным экспонатом

Американский журнал The National Interest раскритиковал американского посла в Колумбии Кевина Уитакера после сравнения российских ракетоносцев Ту-160 с «музейными экспонатами».

Эксперты издания заявили, что с учетом возможностей Ту-160, а также предстоящей модернизации до уровня Ту-160М2, можно с уверенностью сказать, что самолеты будут актуальными еще долгое время.

Автор статьи подчеркнул, что уровень российских самолетов нужно учитывать «в атмосфере политического позерства», поскольку возраст техники не говорит о ее возможностях.

В материале напомнили, что американские истребители F-16 на десять лет «старше» Ту-160. При этом, добавил автор статьи, предполагается, что они останутся на вооружении ВС США чуть ли не до 2040-х годов.

Отмечается, что Ту-160 являются угрозой для конкурентов, так как отменно выполняют свои задачи – они «надежно» доставляют до целей свои боевые нагрузки. Кроме того, пишет автор, Россия будет модернизировать свои ракетоносцы. В 2019 году будет развернуто производства Ту-160М2, в которых будут улучшенные двигатели и современная авионика. А это говорит об успехе самолета, подытоживает The National Interest.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера о «музейных экспонатах», подчеркнул, что в российском военном ведомстве не были удивлены дилетантским заявлением представителей американского госдепартамента о ракетоносцах Ту-160, отметив, что эти самолеты не имеют аналогов в странах НАТО.

После этого «Звезда» детально сравнила «Белого лебедя» с его натовскими аналогами.