Кейт Миддлтон купила подарки на Рождество в дисконтном магазине

Cупруга британского принца Уильяма в минувшие выходные сделала покупки к Рождеству. Причем для этого Кейт Миддлтон приехала в обычный дисконтный аутлет The Range, где любят бывать простые британцы. Как сообщает The Sun, компанию 36-летней герцогине Кембриджской составили ее старшие дети – 5-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта.

По сведениям таблоида, Кейт набрала полную тележку, в которой были картины, детские книги и принадлежности для рисования. А после этого встала в очередь на кассу вместе с другими покупателями.

«Я не поверила своим глазам, когда увидела ее. Меньше всего я ожидала встретить королевскую особу в The Range», - поделилась впечатлениями одна из покупательниц.

Как рассказали очевидцы, охрана Кейт держалась от нее на почтительном расстоянии, чтобы не мешать герцогине делать покупки. Поэтому Кейт и ее дети, которых она держала за руки, выглядели, как обычная британская семья.