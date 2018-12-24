Блогер Амиран Сардаров сообщил, что его отпустили из полиции

Автор видеоблога «Дневник хача» Амиран Сардаров сообщил в соцсетях, что его отпустили из отделения полиции.

Автор YouTube-канала заявил, что полицейские провели с ним профилактическую беседу после того, как вытащили его из толпы поклонников. Он пообещал больше не устраивать несанкционированных мероприятий и не делать «таких глупостей».

«ОМОНу и полиции отдельное спасибо за то, что вытащили из толпы. Там уже начинался хаос», — отметил Сардаров.

По словам блогера, он впервые попал в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что Сардарова в костюме Дед Мороза задержали правоохранители в центре Москвы после того, как желающие получить подарки от блогера перекрыли дорогу и заблокировали движение. Автор популярного видеоблога сообщил о предновогодней встрече с подписчиками, на которую явилось слишком много людей.