Семьи погибших горняков на шахте в Соликамске получат материальную помощь

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил журналистам, что семьи погибших на шахте в Соликамске горняков не останутся без материальной поддержки. Им будут выплачены как единовременные денежные пособия от региона, так и будет оказываться сопроводительная материальная помощь до тех пор, пока в ней будет необходимость.

«Каждая семья, вне зависимости о того, из какого региона были ребята, получит по миллиону рублей. Но, надо сказать, что выплатами помощь не заканчивается. Мы возьмем на себя сопровождение всех семей, особое внимание детям. И будем сопровождать до то поры, пока потребность в этой помощи не отпадет», - заявил Максим Решетников.

Кроме того стало известно, что компания «Уралкалий» также выплатит семьям работников «УС-30», погибших в шахте в городе Соликамск Пермского края, по 3 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте компании. Одновременно башкирское предприятие «Управление строительства № 30», которое проводило работы, обещает взять на себя похоронные расходы и выплатить существенную материальную компенсацию семьям погибших в размере 2 миллионов рублей.

По словам Максима Решетникова, ему позвонил президент России Владимир Путин и дал два поручения. Первое - оказать максимальную поддержку и помощь семьям погибших, и второе – провести максимально объективное и всестороннее исследование причин произошедшего.

Решетников также добавил, что 24 декабря в крае объявлен днем траура. Все развлекательные мероприятия будут отменены.

Напомним, в субботу, 22 декабря, на шахте в Соликамске произошло возгорание. На глубине 350 метров загорелись монтажная пена и строительный мусор. Под землей оказались 17 человек, выйти на поверхность удалось лишь восьмерых из них. Тела девяти погибших горняков в ходе специальной операции достали спасатели МЧС. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.